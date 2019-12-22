«ويليان» يقود تشيلسي للفوزعلى توتنهام

22 ديسمبر 2019 - 08:56 م

فاز فريق تشيلسي على توتنهام، بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الانجليزي.

جاء الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي ويليان في الدقيقة 12 من خلال تسديدة قوية من الناحية اليسرى لمرمى السبيرز، قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدفا ثانيا في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة كما هي، وقد تعرض النجم الكوري الجنوبي لفريق توتنهام هيونج مين سون للإقصاء من المباراة بعد حصوله على طرد مباشر بعد تدخل قوي مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

وحملت المباراة طابع خاص بالنسبة لمدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما واجه فريقه السابق البلوز الذى لطالما حقق معه العديد من النجاحات بعد قيادته في فترتين مختلفتين، لكنه خسر اليوم أمام تلميذه فرانك لامبارد مدرب البلوز الحالى والذى كان لاعبا سابقا مع مورينيو.

ويعد سون اللاعب الوحيد الذى حصل على أكثر من بطاقة حمراء هذا الموسم، بعد الحصول على الطرد للمرة الثانية.

بتلك النتيجة يعزز تشيلسي المركز الرابع بعد الوصول للنقطة 32، في المقابل احتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة.