النيابة في قضية "شهيد الشهامة": نطالب بتعديل القانون لإعدام القتلة

22 ديسمبر 2019 - 09:01 م

نشرت النيابة العامة مقتطفات من مرافعة ممثلها في قضية محمود البنا المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".

ونشرت النيابة عبر "فيس بوك" مقطع فيديو للمرافعة تضمن مقتطفات جاء منها، تصريحه بإعادة النظر في عقوبة القاتلين من فئة المتهمين.

وقال: "اتفق علماء المسلمين على عدم جواز إقامة حد القتل بحق الأطفال غير البالغين وإن اختلفوا في سن البلوغ ان غابت أماراته، فبين قائل بان الحد لا يقام على من أقل من 18 عامًا، وبين قائل إنه يجوز إقامة الحد طالما تخطى الخامسة عشر من عمره، اختلفت آراء العلماء المسلمين، ووافق القانون رأي الأولين".

وتابع "أنه بناء على هذا لم يجز إقامة حد القتل على من دون الـ18 من عمره".

وأضاف "أن النيابة العامة لا تقف اليوم لتخالف رأي الأئمة، ولا تنقض ميثاقًا دوليًا أبرمته الأمة، إنما تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتناشد القائمين على تعديل النصوص والقوانين بالنظر في تشديد العقاب على كل قاتل من فئة المتهمين الباغين".

وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث "، برئاسة المستشار باهى حسن، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما ،مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات عاما .



