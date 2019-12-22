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بعد الفوز على يوفنتوس

لاتسيو بطلًا لكأس السوبر الإيطالي

الرياضة

لاتسيو بطلا للسوبر الايطالي
لاتسيو بطلا للسوبر الايطالي
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أمير سعد

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المصريون

يوفنتوس

لاتسيو

توج فريق لاتسيو ببطولة كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

افتتح لاتسيو التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق لويس ألبيرتو، قبل أن يتعادل ديبالا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن لاتسيو من استعادة التقدم عن طريق سيناد لوليتش في الدقيقة 73، قبل أن يختتم دانيلو كاتالدي ثلاثية لاتسيو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من كرة ثابتة.

وشهدت المباراة حالة طرد للأوروجوياني بينتاكور، متوسط ميدان يوفنتوس، في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعد خطأ ارتكبه ضد لاعب لاتسيو، والذي تسبب في الكرة الحرة التي سجل من خلالها لاتسيو الهدف الثالث.

جدير بالذكر أن لاتسيو تمكن من الفوز على يوفنتوس مطلع الشهر الحالي في الجولة خامسة عشرة من الدوري الإيطالي بنفس النتيجة وبنفس السيناريو، في مباراة شهدت حالة طرد أيضًا من فريق السيدة العجوز، وكانت من حق الإكوادوري كواردرادو.

وكان يوفنتوس فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي العام الماضي، والذي أقيمت مباراته في السعودية أيضًا، على حساب ميلان 1 / صفر.

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