  • الأحد 22 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الذهب والدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه.. وجرام الذهب 21 بهذا السعر

سد النهضة

مفاوضات بالخرطوم.. وأديس أبابا تستعد لملء سد النهضة

ممثل النيابة

النيابة في قضية "شهيد الشهامة": نطالب بتعديل القانون لإعدام القتلة

النائبة تطلق الرصاص

شاهد.. نائبة بالبرلمان تطلق النار من سلاح خرطوش

السعودية

السعودية تقرر وقف مئات المشاريع.. تعرف على السبب

الأهلي

تعرف على موعد مباراة الأهلي وليفربول

الفريق سامي عنان

عاجل.. الإفراج عن الفريق سامي عنان

السيسي ومدبولي

التفاصيل كاملة.. 20وزيرًا ونائبًا في التشكيل الحكومي الجديد

محمد صلاح

" محمد صلاح" يفلت من فخ الترويج لمونديال قطر

وردة

شاهد .. فعل فاضح جديد لعمرو وردة في الدوري اليوناني

أهدت صديقا جهاز حمض نووي.. فكانت المفاجأة الصاعقة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أخبار متعلقة
#

جهاز "الفراعنة" يحضر مباراة الزمالك وسموحة

#

جهاز "الفراعنة" يحضر مباراة الزمالك والطلائع

#

وزيرة الهجرة: مستثمر أمريكي أبلغنا بهذه المفاجأة

#

مفاجأة "فتح الله" معروض على جهاز كارتيرون

تهديد

مفاجأة

صديق

حمض نووى

لم تكن تعلم فتاة أن هديتها لصديقها في عيد الميلاد ستنغص عليه حياته وتقلبها رأسًا على عقب.

فقد كان صديق الفتاة حريصًا على تجربة إحدى مجموعات اختبار الحمض النووي في المنزل، لذلك اشترت واحدة له، لكن ظهر سر كبير، جعل الهدية تتحول إلى جحيم بالنسبة له.

كشفت الفتاة التي لم تظهر هويتها عبر منصة "رديت" الاجتماعية، كيف أن والدة صديقها تعجبت من الهدية التي قدمتها له.

وقالت: "بمجرد أن ذكرت اختبار الحمض النووي، حتى بدت شاحبة تمامًا، وبدأت في التململ"، وقالت: هذا يجعلني عصبية. قد أضطر إلى الانتظار، ربما حتى عيد ميلاده (في يوليو المقبل)، يجب أن يتكلم والده".

وانتابت الفتاة حالة من الرهبة من كلامها، لكنها علمت فيما بعد لماذا لم تستطع اختباره، إذ سرعان ما اعترفت والدته بأن زوجها السابق لم يكن أبًا لابنيها، لأنه لم يكن بإمكانه إنجاب أطفال، لذلك كان عليهما استخدام متبرع للحيوانات المنوية لإنجاب أطفال.

شعرت الفتاة بعبء كبير على كاهلها، بعد أن تعرفت على هذا السر قبل أن يقوم صديقها بمواجهة والدته، إذ رأت أنه يجب عليها أن تخبره بالحقيقة.

وعلقت الفتاة: "لا أشعر أنني على صواب في الاحتفاظ بهذه المعلومات عنه.. أعتقد أنه ينبغي عليهم أن يخبروه قبل حلول العام الجديد، لأنه لن يكون هناك وقت جيد. إنه يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان لديهم الكثير من السنوات لإبلاغه بذلك في الوقت المناسب".

ثم طلبت الفتاة من أصدقائها على منصة "رديت" إسداء النصائح لها، حول اعتزامها إبلاغ أمه بأنها يجب عليه أن تخبره في وقت معين.

وأضافت: "إنني متوترة للغاية ويمكنه بالفعل أن يقول أن شيئًا ما يزعجني، وبدأ يشعر بالإحباط لأنني لن أتحدث عن ذلك".

واتفق المعلقون على أن الفتاة لم تخطئ بتصرفها. وعلق أحدهم: "الحمد لله، لقد حدث هذا قبل أن تعطيه جهاز الحمض النووي. أنت على حق لن يكون هناك وقت، بعد فوات الأوان".

وعلق آخر: "تحدثي إلى الأم أولاً واشرحي لها أنها تجعلك في وضع يؤثر سلبًا على علاقتك به". ومع ذلك، كان هناك بعض الأشخاص الذين اعتقدوا أن الفتاة كانت مخطئة ويجب أن تبقى بعيدة عن ذلك.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو
» أهدت صديقا جهاز حمض نووي.. فكانت المفاجأة الصاعقة
» لاتسيو بطلًا لكأس السوبر الإيطالي
» بالمستندات.. فصل موظفين بسبب صفحات وهمية على "فيس بوك"
» مانشستر يونايتد يسقط أمام واتفورد بـ«البريميرليج»
» إصابة 13 شخصًا في إطلاق نار بأمريكا
» حبس زوجة نجم الأهلي وشقيقها 3 سنوات
» بالصور.. زار قبره ابنه بعد دفنه فوجد الصدمة
» «فيفا» يكشف سبب فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب
» برًا وبحرًا وجوًا.. "أردوغان" يكشف دعمه لـ"السراج"
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب