  • الإثنين 23 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على قرار الإفراج عن الفريق سامي عنان

الفريق سامي عنان

"بكري" يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل الإفراج عن "عنان"

البنا وراجح

أول تعليق من والد"شهيد الشهامة" بعد الحكم على "راجح"

أحمد موسى

"موسى" يوجه رسالة هامة للوزراء الجدد.. هذا ما قاله

دونالد ترامب

52 بالمائة من الأمريكيين مع إقالة ترامب

الذهب والدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه.. وجرام الذهب 21 بهذا السعر

سد النهضة

مفاوضات بالخرطوم.. وأديس أبابا تستعد لملء سد النهضة

ممثل النيابة

النيابة في قضية "شهيد الشهامة": نطالب بتعديل القانون لإعدام القتلة

النائبة تطلق الرصاص

شاهد.. نائبة بالبرلمان تطلق النار من سلاح خرطوش

السعودية

السعودية تقرر وقف مئات المشاريع.. تعرف على السبب

قرب سواحل الغابون..

مقتل قبطان واختطاف 4 بحارة على يد قراصنة

عرب وعالم

قراصنة صوماليون يخطفون سفينة صيد إيرانية
قراصنة صوماليون يخطفون سفينة صيد إيرانية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن مقتل 5 من جنودها على الحدود مع اليمن

#

لحظة مقتل قيادي شيعي على يد المتظاهرين بالعراق

#

العراق.. مقتل مسؤول بفصيل شيعي وشقيقه بمحافظة ميسان

#

مقتل 18 من الشرطة على يد " طالبان"

أعلنت حكومة الغابون، الأحد، مقتل قبطان واختطاف 4 بحارة صينيين، في هجوم شنه قراصنة على 4 سفن كانت ترسو على شواطئ العاصمة ليبرفيل الليلة الماضية.
وقال وزير الاتصالات الناطق باسم الحكومة، إدجارد أنيسيت مبومو مياكو، في بيان متلفز، نشره موقع "لا سورس" المحلي عبر "تويتر": "شن قراصنة هجمات ضد 4 سفن".
وأضاف مياكو أن الهجوم أسفر عن مقتل قبطان غابوني الجنسية، وخطف 4 بحارة صينيين.
وأشار إلى أن قوات الدفاع والأمن في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، تم نشرها "لتأمين المنطقة وتعقب مرتكبي الهجوم بالتعاون مع الإنتربول والهيئات الإقليمية".
وأصبح خليج غينيا، الذي يمتد بطول نحو 5 آلاف و700 كيلومتر (3500 ميل) من السنغال إلى أنغولا، مركزا جديدا عالميا لهجمات القراصنة وعمليات النهب والاختطاف مقابل الحصول على فدية.
وخلال القترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت 82 في المئة من عمليات الاختطاف البحري في العالم في خليج غينيا، وفقًا لمكتب البحرية الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اختطف القراصنة 4 بحارة، فلبينيان اثنان، ويوناني وجورجي، يشكلون أفراد طاقم ناقلة نفط قبالة سواحل العاصمة التوغولية لومي، كما اختُطف 9 بحارة فلبينيون قبالة سواحل كوتونو، العاصمة الاقتصادية لبنين. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله عمرو أديب عن تعيين "هيكل" للإعلام
» أغرب تعليق لبرلمانية على فيديو مثير متداول لها
» "والي" تكشف موعد تسلّم منصبها بالأمم المتحدة
» خالد الجندي: ضرب الزوجات "بلطجة" وليس من الإسلام
» هذا هو السبب الحقيقي لدمع وزارتي السياحة والآثار
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وليفربول
» شاهد .. فعل فاضح جديد لعمرو وردة في الدوري اليوناني
» " محمد صلاح" يفلت من فخ الترويج لمونديال قطر
» أهدت صديقا جهاز حمض نووي.. فكانت المفاجأة الصاعقة
» لاتسيو بطلًا لكأس السوبر الإيطالي
» بالمستندات.. فصل موظفين بسبب صفحات وهمية على "فيس بوك"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب