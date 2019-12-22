"موسى" يوجه رسالة هامة للوزراء الجدد.. هذا ما قاله

22 ديسمبر 2019 - 10:40 م

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى كل الوزراء الجدد، والوزراء الراحلين، متمنيا للوزراء الجدد تقديم أداء جيد، مخاطبا إياهم "هنتابعكم من بكرة".



أشاد موسى، باستقبال غادة والي وقيادات وزارة التضامن للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الجديدة، قائلا "حاجة في منتهى الرقي، وشكل محترم".



وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الدكتورة غادة والي تنتمي لعائلة كبيرة، و"من بيت شبعان"، منوها بأن والي كانت تعمل لأخر دقيقة في مكتبها قبل تركها الوزارة، وستشرف مصر في منصبها الدولي الجديد.

