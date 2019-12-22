» هذا هو السبب الحقيقي لدمع وزارتي السياحة والآثار

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الإعلامي أحمد موسى
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دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى تفعيل دور هيئة تنشيط السياحة بإيجابية، قائلا: "لا أسمع شيئا عن هيئة تنشيط السياحة منذ عامين، لا أعرف إن كانت متواجدة أم جمدت، وأتمنى أن يكون لها دورا".
وأوضح "موسى"، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "أين شركة مصر للسياحة الآن؟ وماذا ينقصها؟ يجب أن تعود بقوة مرة أخرى، خاصة أننا مقبلون على مرحلة تدفق سياحي"، معربا عن أمنيته بتجاوز إجمالي دخل مصر من السياحة عام 2020 لنظيره عام 2010.
وكشف موسى عن أسباب دمج وزارتي السياحة والآثار قائلاً: «تقديري الشخصي أنه الاختيار الأمثل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كون مصر على وشك افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيحضره زعماء وقادة الدول، والدكتور خالد العناني، نجح في ملف التسويق للمتحف"، مشيرا إلى أن مهام وزارتي السياحة الآثار ذات صلة قوية.

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