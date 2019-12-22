» هذا هو السبب الحقيقي لدمع وزارتي السياحة والآثار

22 ديسمبر 2019 - 10:50 م

دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى تفعيل دور هيئة تنشيط السياحة بإيجابية، قائلا: "لا أسمع شيئا عن هيئة تنشيط السياحة منذ عامين، لا أعرف إن كانت متواجدة أم جمدت، وأتمنى أن يكون لها دورا".



وأوضح "موسى"، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "أين شركة مصر للسياحة الآن؟ وماذا ينقصها؟ يجب أن تعود بقوة مرة أخرى، خاصة أننا مقبلون على مرحلة تدفق سياحي"، معربا عن أمنيته بتجاوز إجمالي دخل مصر من السياحة عام 2020 لنظيره عام 2010.

