ماكرون: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة للغاية

22 ديسمبر 2019 - 11:30 م

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة للغاية في الحرب ضد الإرهاب.

ونقلت قناة «فرانس 24» في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية عن ماكرون، في كلمة ألقاها بنيامى التي وصل إليها قادما من كوت ديفوار- قوله «لقد وصلنا إلى نقطة تحول حاسمة في الحرب ضد الإرهاب»، داعيا- في كلمته التي ألقاها بحضور رئيس النيجر محمدو ايسوفو- الدول الأفريقية إلى ضرورة صياغة أهدافها الاقتصادية والعسكرية والتنموية خلال الأعوام القادمة.

