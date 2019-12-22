» "والي" تكشف موعد تسلّم منصبها بالأمم المتحدة

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قدمت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل للمرأة وتقليدها مناصب وزارية، لافتة إلى الدور الذي يقوم به لحماية الوطن وتنميته.
وأضافت غادة والي، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز مقدم برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، أنها تهنئ وزيرة التضامن الجديدة نيفين القباج، موضحة أنها تتمتع بكفاءة عالية، وأن استقبالها لها في أول يوم لتوليها مهام الوزارة هو أمر طبيعي في ظل الحب المتبادل بينهما وعملهما سويًا على مدار الفترة الماضية.
وحول منصبها الجديد، ذكرت غادة والي أنها ستغادر إلى فيينا الشهر المقبل لاستلام عملها الجديد كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مؤكدة أنها ستخدم وطنها مصر في أي منصب تكون فيه.

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