» أغرب تعليق لبرلمانية على فيديو مثير متداول لها

23 ديسمبر 2019 - 12:07 ص

عقبت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن الفيديو المتداول لها وهي تضرب النار في الهواء، قائلة: «سلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي، ماشية قانوني وتبع القانون، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن ضرب النار ليست مشكلة وشيء طبيعي، مؤكدًا أن: «أيام الإرهاب والثورة كان الأشخاص يقفون في منازلهم ويضربون النار لإحداث الاطمئنان والأمان».

