» هذا ما قاله عمرو أديب عن تعيين "هيكل" للإعلام

23 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على وجود وزير للدولة للإعلام في التعديل الوزاري الجديد، قائلا "الواقع كان يحتاج لوزير إعلام، بس أسامة هيكل ملهوش مكتب، مش بس ملهوش وزارة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هيئات الإعلام من الآن تقول لأسامة هيكل "من أنت"، مضيفا: "إحنا كان عندنا هيئتين بيتخانقوا على المكتب"، مضيفا: "أسامة هيكل سيعاني الأمرين لحد ما يمسك الدنيا، إلا لو حد ادخل".



وأشار إلى أن المطلوب من وزير الإعلام أن يكون هناك انفتاح في قدرة الوصول على الوصول إلى المعلومة، معلقا: "عايزين نتنفس معلومات".

