تعليق ناري لـ"أديب" على قرار الإفراج عن الفريق سامي عنان

23 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سعيد بالإفراج عن الفريق سامي عنان، معقبا: "أنا مع خروج كل الناس اللي دخلت لأسباب سياسية.. أنا واضح في كلامي".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإفراج عن عنان كان قرار مريحا، موضحا أن عنان حصل على حكم، ولكن الحاكم العسكري لم يوقع عليه، منوها بأنه تم استلام عنان من مستشفى المعادي.

