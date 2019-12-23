نيجيريا: مقتل 4 أشخاص جراء هجوم مسلح لـ"بوكو حرام"

23 ديسمبر 2019 - 12:30 ص

لقي 4 أشخاص مصرعهم، جراء هجوم لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، الأحد، شمال شرقي نيجيريا.



وبحسب أخبار محلية، شن مسلحوا الجماعة، هجوما مسلحا، على متطوعين في مجال المساعدات الإنسانية، بولاية "بورنو".

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 متطوعين، واختطاف امرأتين، من قبل المسلحين.

وأعلن مسؤولون، إرسال قوات أمنية إلى المنطقة، وبدأ العمل من أجل تحرير المرأتين.

ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" بحياة الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم، منذ 2015، في شن هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.