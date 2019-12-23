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هيئة فلسطينية:

إسرائيل تحقق مع معتقل مضرب بحالة صحية خطيرة

عرب وعالم

تحذيرمن استشهاد الأسرى داخل سجون اسرائيل
تحذيرمن استشهاد الأسرى داخل سجون اسرائيل
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المصريون ووكالات

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اتهمت هيئة رسمية فلسطينية، مساء الأحد، السلطات الإسرائيلية بالتحقيق مع معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام ويعاني من حالة صحية خطيرة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان، إن "المعتقل أحمد زهران، المضرب عن الطعام منذ 91 يوما، خضع للتحقيق في عيادة سجن الرملة (وسط إسرائيل)".
وأضافت أن "محققين من مركز تحقيق المسكوبية (شمالي القدس) حضروا للتّحقيق مع زهران، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات، وقدّموا له وعوداً شفوية بإنهاء قضيته".
ولفتت هيئة الأسرى إلى أن "إدارة عيادة سجن الرملة كانت قد نقلت الأسير زهران إلى أحد المستشفيات المدنية، السبت، بعد تدهور وضعه الصحي، وأعادته في نفس اليوم للعيادة".
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الفلسطيني أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة "دير أبو مشعل"، شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في مارس/ آذار الماضي.
وحكم زهران بالاعتقال الإداري (دون تهمة محددة) لمدة 4 شهور تم تجديدها مرتين كان آخرها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام قبل 91 يوما، رفضا للقرار الإسرائيلي.
ووفق إحصائيات رسمية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 5 آلاف معتقل. -

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