مهاجم الأهلي يرحب بالانتقال للزمالك بعد جلوسه مع مسئولي الأبيض

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فريق الأهلي
فريق الأهلي
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الزمالك

أزارو

كشفت الإعلامية فرح علي - مذيعة قناة "تايم سبورت" - عن جلوس مسئول زمالكاوي بارز مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لبحث انتقاله للأبيض .

وأضافت أن المفاجأة كانت في ترحيب وليد أزارو بالانتقال للزمالك وبخاصة في ظل عدم الاعتماد عليه من جانب السويسري رينيه فايلر مما تسبب في مشكلات بينهما.

وتابعت: أزارو أبلغ إدارة الأبيض أن هناك في عقده سنتين متبقيتين ، مؤكدًا أنه سيحاول أن يرحل عن الأهلي قبلها في ظل رغبة فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

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