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صورة فاضحة لسفير المكسيك تجبره على الاستقالة

صورة فاضحة لسفير المكسيك تجبره على الاستقالة

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سفير المكسك
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وكالات - سارة أشرف

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سفير

المكسيك

استقالة

صورة فاضحة

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، قبول استقالة أوسكار ريكاردو فاليرو، سفير المكسيك لدى الأرجنتين، بعد فضيحة التقطتها كاميرات المراقبة، للسفير وهو يأخذ كتاباً دون أن يدفع ثمنه.

المتحدث باسم الوزارة روبيرتو فيلاسكو قال في تغريدة عبر "تويتر"، إن فاليرو استقال لأسباب صحية بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرج.

وكان السفير المذكور دخل مطلع ديسمبر إلى واحدة من أرقى وأشهر المكاتب في العالم، وهي مكتبة El Ateneo الأشهر من نار على علم في العاصمة بوينس آيرس، وتوجه مباشرة إلى رف فيها كان يعلم مسبقا أن الكتاب الذي يرغب به موجود فيه، فسحبه ودسه داخل صحيفة مطوية بين يديه، من دون أن يعلم أن كاميرات المراقبة الداخلية كانت تصور ما يفعل.

يذكر أن الخارجية المكسيكية استدعت في وقت سابق هذا الشهر فاليرو (76 عاماً) من الأرجنتين بعد محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات عن سيرة حياة زير النساء الايطالي في القرن الثامن عشر جياكومو كازانوفا من مكتبة شهيرة بالبلاد.


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