» كسر "النيش وطقم الصيني" عايزة أخلعه

23 ديسمبر 2019 - 10:01 ص

"الأول كسر لي الغسالة وبعد كدة كسر لي النيش وطقم الصيني وكل ما يتعصب يكسر حاجة في الشقة، أنا زهقت"، كلمات قالتها سيدة تدعى" د.م" من القاهرة، في دعوى قضائية لها أمام محكمة الأسرة.

وتضيف للمحكمة: "جوزي عصبي جدا وأهلي وأهله أتدخلوا كتير علشان يغير تصرفاته معايا ويقلل من عصبيته وفي كل مرة يوعدني أنه هيتغير يرجع تاني أكتر من الأول".

وكانت "د" قد تزوجت منذ عامين وكان يحسن معاملتها في بداية زواجهما لكنه تغير بعد ذلك وعندما تدخلت الأسرة أكثر من مرة ولم يتغير طلبت منه الطلاق إلا أنه رفض فلم تجد أمامها إلا طلب الخلع.