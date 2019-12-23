"تلقيح كلام" بين أبو جبل ومحمد عواد على مواقع التواصل

23 ديسمبر 2019 - 10:02 ص

شهدت الساعات القليلة الماضية، تلاسن بالألفاظ بين حارسي مرمى الزمالك محمد عواد ومحمود أبو جبل، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد خوض الأخير مباراة سموحة وظهر بمستوى طيب وتلقي عواد انتقادات بسبب الهزيمة الثقيلة للفريق أمام طلائع الجيش ودخول مرماه ثلاثة أهداف.





وتصدر تريند "عواد بره الزمالك"، موقع التواصل الاجتماعي تويتر الساعات الماضية.





بداية التلاسن، كانت بنشر عواد حالة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: إن الله إذا أحب عبدًا كشف له حقيقة الناس من حوله فالحمد الله”.. الذي نطيعه بصفاء النوايا فيجازينا بنور البصيرة، الحمد الله دائما وأبدا”.











ورد عليه أبو جبل بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: صدقوني أبو جبل يلعب على حساب أي حد”.











