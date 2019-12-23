غضب وتصرف غير لائق لـ"رونالدو" بالسعودية

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الكويت

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القبس الكويتي

التقطت الكاميرات لحظة غضب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، وتصرفه بروح غير رياضية بعد المباراة التى خاضها فريقه ضد مواطنه لاتسيو أمس الأحد بالعاصمة السعودية، فى إطار السوبر الإيطالى وانتهت بتتويج "لاتسيو" بطلاً للسوبر للمرة الخامسة بتاريخه.

تصرف رونالدو جاء بعدما هزم فريقه بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، وأثناء مراسم التتويج التي قلدوا فيها ميدالية الوصيف الفضية على صدره وصدور لاعبي فريقه، قام بعد تسلمه للميدالية بانتزاعها مباشرة من حول عنقه، وسحبها عن صدره بطريقة الراغب برميها، كما قام بما أحرج أحد المتوّجين حين مد يده إليه ليصافحه، فتجاهله ومضى وهو ناظر في اللاشيء كأنه تمثال من الشمع بلا حياة.


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