اللحظات الأخيرة لـ"سامي عنان" قبل الإفراج عنه

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عاجل.. الإفراج عن الفريق سامي عنان

الحدث

مصطفى بكرى

مستشفى المعادي العسكري

سامي عنان

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اللحظات الأخيرة قبل الإفراج عن الفريق سامي عنان، قائلا: "إن نجل الفريق سامي عنان هو من أكد له صحة نبأ خروجه من السجن.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث "، بأنه اتصل بنجل عنان فور سماع نبأ الخروج من السجن، وأكد أن والده في المنزل الآن ويتمتع بصحة جيدة.

وتابع: "أسرة عنان تم إخطارها بضرورة الذهاب لمستشفى المعادي العسكري، وعندما ذهبوا اصطحبوا الفريق سامي عنان معهم إلى المنزل، لافتا إلي أن عنان كان عليه حكم بالسجن 9 سنوات، ولا يعرف أسباب خروجه".

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