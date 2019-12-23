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الكويت.. تلقي بنفسها من الطابق الثاني .. السبب صادم

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وافدة تلقي بنفسها
وافدة تلقي بنفسها
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عبد القادر وحيد

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الكويت

تلقي نفسها

وافدة أردنية

ألقت وافدة أردنية بنفسها من الدور الثاني بمنزلها في محافظة الأحمدي جنوب الكويت.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فإن مشادة وقعت بينها وبين زوجها، ما دفع الوافدة التي تبلغ من العمر 20 عاما بإلقاء نفسها من الدور الثاني.

وعقب الحادث تم نقل الوافدة  إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

يذكر أن الكويت تضم عدد كبير من الوافدين والذي يبلغ ضعفي عدد المواطنين.

ويغلب على الوافدين الأردنيين الأطباء والمهندسون ورجال أعمال، والذين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف.


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