أديب عقب تنصيب وزير للإعلام:"هيكل سيعاني الأمرين"

23 ديسمبر 2019 - 11:17 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تعيين وزير للدولة للإعلام بالتعديل الوزاري الجديد، قائلا: "كنا محتاجين فعلا وزير إعلام، بس أسامة هيكل ملهوش مكتب، مش بس ملهوش وزارة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "إحنا كان عندنا هيئتين بيتخانقوا على المكتب"، معقبا: "أسامة هيكل سيعاني الأمرين لحد ما يمسك الدنيا، إلا لو حد ادخل".



وتابع:"هيئات الإعلام من الآن تقول لأسامة هيكل "من أنت"، لافتا إلي أن المطلوب من وزير الإعلام أن يكون هناك انفتاح في قدرة الوصول إلى المعلومة، معلقا: "عايزين نتنفس معلومات".



وعن دمج وزارتي السياحة والآثار معا، قال أديب :" رانيا المشاط وزيرة السياحة تركت منصبها بحالة جيدة، وهو ما يصعب مهمة الوزير الجديد".

