أديب عقب تنصيب وزير للإعلام:"هيكل سيعاني الأمرين"

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الإعلام

التعديل الوزاري

عمرو أديب

ام بى سى مصر

هيكل

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تعيين وزير للدولة للإعلام بالتعديل الوزاري الجديد، قائلا: "كنا محتاجين فعلا وزير إعلام، بس أسامة هيكل ملهوش مكتب، مش بس ملهوش وزارة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "إحنا كان عندنا هيئتين بيتخانقوا على المكتب"، معقبا: "أسامة هيكل سيعاني الأمرين لحد ما يمسك الدنيا، إلا لو حد ادخل".

وتابع:"هيئات الإعلام من الآن تقول لأسامة هيكل "من أنت"، لافتا إلي أن المطلوب من وزير الإعلام أن يكون هناك انفتاح في قدرة الوصول إلى المعلومة، معلقا: "عايزين نتنفس معلومات".

وعن دمج وزارتي السياحة والآثار معا، قال أديب :" رانيا المشاط وزيرة السياحة تركت منصبها بحالة جيدة، وهو ما يصعب مهمة الوزير الجديد".

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