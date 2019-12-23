"مارادونا" يكشف سرا خطيرا لمحاولة اختطافه

23 ديسمبر 2019 - 11:31 ص

كشف النجم الأرجنتينى مارادونا، أغرب الموقف التى تعرض له، موضحًا أنه تعرض للخطف من جانب كائنات فضائية.

وأضاف «مارادونا» خلال لقائه مع قناة TyC sports" "، أنه قضى أكثر من يومين مع هذه الكائنات بعيدًا عن كوكب الأرض، دون الكشف عن أي تفاصيل دقيقة.

وقال لقد قابلت فضائيين على الأرض، فذات مرة وبعد احتساء المشروبات، تغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتى إلى المنزل، أخبرتهم بأن كائنات غريبة اختطفتنى، لكنى لم أفصح حتى الآن عن تفاصيل أخرى.