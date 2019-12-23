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الكشف عن هدية كوريا الشمالية للولايات المتحدة

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هيكل جديد داخل مصنع كوري شمالي
هيكل جديد داخل مصنع كوري شمالي
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متابعات - أمينة عبد العال

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كوريا الشمالية

صواريخ بعيدة المدي

كشفت لقطات فضائية نشرتها شركة "بلانيت لابز" عن هيكل جديد داخل مصنع كوري شمالي مخصص لإطلاق صواريخ بعيدة المدى، وسط مخاوف من قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ فيما تسعى للحصول على تنازلات في المفاوضات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وكانت إحدى الصور التي التقطت في 19 ديسمبر مصنع " 16 مارس" بالقرب من" بيونج يانج" حيث تضع كوريا الشمالية شاحنات تستخدم كقاذفات متحركة لصواريخها بعيدة المدي.

يذكر أن كوريا الشمالية حذرت من هدية عيد ميلاد ستقدمها للولايات المتحدة.

ودون مدير برنامج منع انتشار الأسلحة النووية في شرق آسيا في معهد ميدلبري ، جيفري لويس، علي تويتر أن البناء كان بمثابة توسيع للمصنع.

جدير بالذكر أن المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج بانج توقفت منذ قمة فبراير الماضي بين الرئيسين دونالد ترامب وكيم جونج أون.

  


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