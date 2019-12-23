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وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

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الفريق قايد صالح
الفريق قايد صالح
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وكالات- الدويني فولي

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إعلام

الجزائر

وفاة

سكتة قلبية

احمد قايد صالح

ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، فارق الحياة اليوم إثر سكتة قلبية.

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