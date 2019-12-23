» ظاهرة غريبة تتعرض لها السعودية الخميس المقبل

23 ديسمبر 2019 - 11:59 ص

كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، عن تعرض المملكة العربية السعودية الخميس المقبل لظاهرة الكسوف الحلقي لأول مرة منذ 97 عاما.

وأفاد الأكاديمي السعودي المتخصص في علوم المناخ بأن مواطنيه "سيشاهدون كسوفين حلقيين بينهما فقط 6 أشهر: الأول، لم يحدث منذ 97 سنة، سيقع الخميس المقبل 26 ديسمبر شرق السعودية، والآخر في 21 يونيو 2020 أقصى جنوب السعودية، وهو أعظم ظلمة من الأول، وهو آخر كسوف حلقي سيشاهده السعوديون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فما فوق".

وذكر الأكاديمي السعودي المتخصص أن "حركة ظل القمر على الأرض تكون من الغرب باتجاه الشرق بسبب دوران القمر حول الأرض، وعليه سيبدأ الكسوف من بحر العرب، وينتهي غرب المحيط الهادئ".