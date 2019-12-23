» برلماني يهاجم مسئولي الصرف الصحي بشأن غرق منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج

23 ديسمبر 2019 - 12:39 م

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة، خلال اجتماع اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب دائرة المرج عن حزب المصريين الاحرار، الموجه لكلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي، بشأن غرق منطقة موسسة الزكاة وتقسيم أبو حوشان ومنطقة مدينة الهدي بكفر أبو صير بحي المرج، وذلك بحضور مسئولي الجهاز التنفيذي للصرف الصحي ورئيس شركة الصرف الصحي.

وقال النائب أحمد علي، إن الجهاز التنفيذي للصرف الصحي متواطئ مع الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة وهي شركة مصر للإسمنت المسلح التي كان من المفترض أن تنتهي من المشروع في شهر ابريل 2016 أي منذ 4 سنوات ولم تقوم بتنفيذه حتي الآن.

وطالب «علي»، خلال المناقشة، وضع جدول زمني لإنهاء مشروع الصرف الصحي نظرًا لمعانة الأهالي الذين يعيشون وسط مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلي سحب أعمال المشروع من تلك الشركة وإسنادها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.