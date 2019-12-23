عبد الرحمن الراشد بعد براءة القحطاني: ثقتنا في أبو خالد كبيرة

23 ديسمبر 2019 - 12:54 م

أعرب الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد المدير العام السابق للشبكة العربية عن سعادته لبراءة سعود القحطاني رئيس الديوان الملكي السابق في قضية مقتل خاشقجي.

وعقب تبرئة النيابة العامة السعودية اليوم للقحطاني في قضية خاشقجي كتب الراشد على حسابه في تويتر: "ثقتنا في أبو خالد كبيرة".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان لها صباح اليوم الإفراج عن أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقًا، بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه.

كما أكدت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له تهم.

وأشارت النيابة أيضا إلى أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي.

وأوضحت النيابة السعودية أن القنصل السعودي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.