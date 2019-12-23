"فيفا" يكشف سر اختيار "صلاح" كأفضل لاعب

23 ديسمبر 2019 - 01:46 م

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سبب اختيار النجم المصرى محمد صلاح، أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي توج ليفربول بلقبها.

ونشر "فيفا" بيانا عبر موقعه الرسمي، أوضح فيه سبب اختيار صلاح، على حساب العديد من النجوم الآخرين في فريقه.

وجاء في بيان "الفيفا": "بعد نهائي كأس العالم للأندية الذي فاز به ليفربول بهدف يتيم على فلامينجو، اختارت مجموعة الدراسات الفنية في "الفيفا" محمد صلاح (مهاجم ليفربول) كأفضل لاعب في البطولة، وبذلك أحرز جائزة الكرة الذهبية تقديرا لأدائه المتميز في البطولة".

وعن سبب منحه الجائزة، أوضح "الفيفا": "كان محمد صلاح خطيرا جدا في هجوم ليفربول خلال البطولة، حيث كان حاسما في اللقاء الأول، كما قدم كرة بينية على طبق لزميله نابي كايتا الذي سجل هدف التقدم لفريقه، في لقطة برهن فيها نجم المنتخب المصري أنه ليس هدافا فقط، بل قادر على تقديم الكرات لزملائه من أجل التسجيل".

وأضاف البيان: "كما تميز صلاح بسرعته الكبيرة وبخطورته أمام المرمى وكان سما قاتلا في دفاع الخصوم، فغيابه عن التهديف في هذه البطولة لم يحرمه من شرف الفوز بالكرة الذهبية للبطولة، لأن صلاح أظهر علو كعبه في المواجهتين".