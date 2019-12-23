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احذر.. انسداد أنفك لأكثر من أسبوع

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انسداد الانف
انسداد الانف
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متابعات - أمينة عبد العال

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الدخان

،الأنف،

التهاب اللوزتين

الغبار

حذر تقرير لمجلة " الصيدليات الحديثة" من خطورة انسداد الأنف لمدة أكثر من أسبوع، لافتين إلي أن انسداد الأنف عادة ما يرجع إلي الإصابة بنزلة برد وغالبا ما يتم الشفاء منها بعد أسبوع، إلا أنه في حالة انسداد الأنف لمدة تزيد عن الأسبوع يستلزم استشارة الطبيب.

وأشارت المجلة  إلي أن السبب قد يعود إلي أسباب أخري مثل تهيج الأغشية المخاطية بالأنف بفعل الدخان  أو الغبار أو الهواء الجاف أو قد يكون تأثير جانبي لأحد الأدوية.

وأضافت المجلة التي نشرت تقريرها "سكاي نيوز عربية"  أن هناك بعض الحالات قد تكون بسبب التهاب اللوزتين أو اعوجاج الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد.

 


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