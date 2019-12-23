» وزير المالية: «معرفش أنام وفيه موظف عنده بيت مقبضش»

قال الدكتور معيط، أنه يعمل بنفسه على حل الأزمة، مشيرًا إلى أنه لن ينام وشخص واحد لديه بيت وأسره وأولاد ولم يتقاضى راتبه.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في البرلمان بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لحل أزمة مرتبات الصناديق المتعاقد عليها بعض العاملين، والتي تتأخر عن موعدها.

وأضاف أنه مسئول عن كل هؤلاء الأشخاص اللذين لم يتقاضوا مرتباتهم، بسبب عجز في الصندوق، لافًا إلى أنه تم ضخ مليار جنيه لسد عجز الصناديق الخاصة، خلال العام الماضي.

ومن جانبه علق عضو لجنة القوى العاملة، النائب محمد وهب اللهْ، على الأزمة الراهنة قائلًا: «اللجنة ستبدأ فورًا في تعديل قانون الخدمة المدنية لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، للسماح بندبهم ونقلهم وتثبيتهم».