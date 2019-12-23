البرلمان العربي يعلق على وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري

علق رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، على وفاة أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، قائلًا أنه كان له دور وطني بارز في تجاوز الجمهورية الجزائرية المرحلة التي مرت بها.

ونعى رئيس البرلمان العربي، رئيس أركان الجيش الجزائري، والذي وافته المنية اليوم الاثنين، حيث تقدم بالعزاء إلى عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وللشعب الجزائري الشقيق.

وأكد مشعل السلمي، في تصريح له اليوم، أن الفقيد كان قامة جزائرية شامخة، ومحل فخر واعتزاز للجزائر وللأمة العربية.

ودعا رئيس البرلمان العربي للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب الجزائري وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.