السعودية: تركيا برأت هذا الشخص من الإعدام

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خاشقجي

مقتل خاشقجي

العتيبي

قضية خاشقجي

كشفت النيابة العامة السعودية، عن تسبب السلطات التركية في تبرئة القنصل السعودي لدى إسطنبول محمد العتيبي من الاتهام في قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت أنه تم إرسال 13 مذكرة قضائية إلى تركيا لتزويدها بالأدلة من مسرح جريمة قتل خاشقجي، بحسب شلعان بن راجح بن شلعان وكيل النيابة العامة السعودية.

وجاء خلال مؤتمر الصحفي بالرياض، حيث أوضح أن النيابة، لم تتسلم من أنقرة إلا ردا واحدا يخص القنصل العتيبي.

وقال: "العتيبي أفرج عنه عن طريق النيابة العامة، وتضمنت الإنابة التي وردت من تركيا شهادة الشهود من الجنسية التركية بأن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية".

وتابع أن التحقيقات التي أجرتها السلطات ببلاده، كشفت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة.

وقال إن "القتل كان لحظيا عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية، وظهر له استحالة نقل المجني عليه إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه".

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت اليوم الاثنين، قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في القضية.

 كما أصدرت قرارت بحق 3 متهمين آخرين، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاما.

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