رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

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أحمد سالم

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التعديل الوزاري

مدبولى

قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، تعيين المهندسة راندة على صالح المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، وكذلك العمل مساعداً أول لرئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة.

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و41، و57، و75 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

وينص قرار رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006، بإنشاء المعهد القومي للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين (5) و( 8 ) من هذا القرار.

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