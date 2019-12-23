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المقاولون العرب يهزم الإسماعيلي 0/2

الرياضة

المقاولون العرب
المقاولون العرب
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المصريون

المقاولون

الإسماعيلي

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب «الجبل الأخضر»، ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري العام.

وشهد اللقاء سيطرة ذئاب الجبل على الكرة في منطقة وسط الملعب بالإضافة إلى الاستحواذ الجيد على الأطراف، فيما ظهر الإسماعيلي بمستوى متدني حتى نجح سيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون، استغلال عرضية زميله أمير عابد، وأحرز الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني دخل المقاولون اللقاء، متحمسًا لزيادة أوجاع الدراويش حتى أحرز محمد سمير، الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 74، من كرة ثابتة حولها داخل منطقة الجزاء لفريق الإسماعيلي، لتمر من الجميع وتسكن شباك حارس الدراويش محمد مجدي الذي تعامل مع الكرة بسذاجة.

وتعرض معروف يوسف لاعب وسط المقاولون العرب، للطرد في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاولون إلى 22 نقطة في المركز الأول مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، صاحب المركز الثاني، والذي يواجه حاليًا الاتحاد السكندري، على ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة نفسها، بينما توقف رصيد الإسماعيلي، عند 13 نقطة في المركز التاسع.

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