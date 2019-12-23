» السعودية تمنح تأشيرة مجانية لمواطني 3 دول عربية

23 ديسمبر 2019 - 08:03 م

كشفت صحيفة اليوم السعودية، عن صدور قرار رسمي من الجهات المختصة بالسماح لكافة المقيمين النظاميين في ثلاث دول خليجية بدخول المملكة، عبر عدد من المنافذ الحدودية ومنحهم تأشيرة مجانية بمسمى «حضور فعالية».

وجاء هذا القرار دعما لختام فعاليات موسم الرياض، ووضع مزيد من التسهيلات التي تساهم في جذب السياح لحضور هذه الفعاليات وتحقيق النمو السياحي. وحددت الجهات المختصة ثلاثة أيام فقط لمنح التأشيرة المجانية لمقيمي ثلاث دول خليجية هي: دول الكويت، والإمارات، والبحرين، حيث توافقت هذه الفترة مع الإجازة الأسبوعية الماضية خلال أيام الخميس والجمعة والتي انتهت أمس السبت، فيما تلقت الإدارات ذات العلاقة بهذه المنافذ الحدودية تعميما يقضي بتنفيذ كل متطلبات هذا القرار، ومنح المقيمين النظاميين بهذه الدول الثلاث تأشيرة مجانية لحضور فعالية، وعمل كل التسهيلات اللازمة لخدمة السياح العابرين للمملكة.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع قرب ختام موسم الرياض من خلال مهرجان للموسيقى «MDL Beast »، والذي أقيم لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، وجمع الموسيقى والفن والثقافة، ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز تتويجًا لنجاح «موسم الرياض» الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.