» مجدي عبدالغني لـ«صلاح»: «منتظرك في هذا الموعد»

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محمد صلاح
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المصريون

مجدى عبد الغنى

ليفربول

صلاح

هنأ مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد تتويجه مؤخرًا ببطولة كأس العالم للأندية.

وفاز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية، ليكمل النجم المصري إنجازاته الرائعة في عام 2019، بعد أن توج مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وكتب «عبدالغني» عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مرفقًا صورة له بصحبة «صلاح»: «ألف مبروك ونحن فى انتظارك فى احتفال "كاف" بجائزة أحسن لاعب وأحسن 11 لاعبًا».

ويتنافس صلاح مع زميله ساديو ماني، والجزائري رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المرشحين الثلاث، والمقرر إقامتها يوم 7 من شهر يناير المقبل بالغردقة.


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