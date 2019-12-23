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الشباب يقسو على الشرطة العراقي بـ6 أهداف

الرياضة

الشباب
الشباب
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أمير سعد

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الزمالك يفوز على ديكاداها بسداسية في دوري أبطال إفريقيا

حقق فريق الشباب السعودي فوزًا كاسحًا على ضيفه الشرطة العراقي، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الجانبين، في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقدم دانيلو أسبريليا بهدفين مبكرين للشباب في الدقيقتين السادسة والثامنة ثم أضاف سيباستياو دي فريتاس الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 19

وتكفل كريستيان جوانكا بتسجيل الهدف الرابع للفريق السعودي في الدقيقة 22 قبل أن ينال أسبريليا لقب هاتريك في الدقيقة 44 بتسجيله الهدف الثالث له والخامس للشباب ثم تكفل زميله سيباستياو دي فريتاس بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 72 لكنه تعرض للطرد بعدها بثلاث دقائق فقط.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم 20 يناير في ملعب سيتم تحديده لاحقاً.


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