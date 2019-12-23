فرنسا: مقتل 7 متطرفين في هجوم بطائرة مُسيّرة في مالي

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن التصالح في مخالفات البناء
تصريحات جديدة لنائبة فيديو "إطلاق النار".. هذا ما قالته
خالد الجندي: البيوت خربانة والشيوخ بتتكلم فى السحر
للحد من الطلاق والانتحار.. اقتراح بتدريس مادة جديدة في الثانوية
السيسي ينعى رئيس أركان الجيش الجزائري بكلمات مؤثرة
المزارات السياحية تصرخ.. والبرلمان يتحرك
موقف أمريكي مفاجئ بشأن قضية "خاشقجي"
حلم امتلاك شقة.. بيع الوهم للمصريين
السعودية تمنح تأشيرة مجانية لمواطني 3 دول عربية
عبدالفتاح القصري أضحك الملايين ومات «متسولًا»
المصريون ووكالات
فجر
05:26
شروق
06:56
ظهر
11:59
عصر
14:44
مغرب
17:03
عشاء
18:33