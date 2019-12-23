الاتحاد الأوروبي يطالب بغداد بإنهاء العنف ضد المتظاهرين

23 ديسمبر 2019 - 11:05 م

طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، الإثنين، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين، والعمل بحزم ضد عمليات قتل واختطاف الناشطين.



وقالت البعثة في تغريدة على حسابها في "تويتر" إن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طالبوا في اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، بـ "إنهاء العنف ضد المتظاهرين".



كما طالبوه بـ "العمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين".

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.

وتزايدت وتيرة الهجمات بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، رغم تعهد الحكومة العراقية مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.



ويتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.



ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.



وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

