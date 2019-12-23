تصريحات جديدة لنائبة فيديو "إطلاق النار".. هذا ما قالته

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نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب
نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب
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المصريون ـ متابعات

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عقبت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، على واقعة تداول فيديو لها وهي تطلق النيران في فرح ابنتها.
وقالت نوسيلة إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «أنا اللي موجودة في الفيديو ولا أرى داعي للضجة المثارة»، متسائلة: «هل الفيديو لو كان للرجل كانت ستثار مثل هذه الضجة؟».
وتابعت: «تدربت على السلاح، ومتمكنة من التعامل معه، إحنا داخلين على انتخابات وهناك منافسات، فضلا عن جماعة الإخوان الإرهابية تبحث عن أي خطأ لإثارة المشكلات».
ووجهت النائبة البرلمانية رسالة للمصريين، قائلة: «ليه مش بنعمل ضجة على مشروعات الرئيس ونتكلم عليها على مواقع التواصل الاجتماعي زي اللي بيحصل، دلوقتي، فرح بنتي ومن حقي أفرح، ولم أصب أي شخص بضرر».
ووجهت النائبة حديثها للإعلامي أحمد موسى، قائلة: «لو عزمتنى في أي فرح تاني عندك هاجي وأضربلك نار»، ليرد الإعلامي: «إحنا صعايدة وفي فرح بنتي مضربناش نار ولا طلقة واحدة».
وأردفت عضو مجلس النواب: «أنا سعيدة جدا أني ضربت نار وفرحت ببنتي، ومش ندمانة»، مضيفة: «قمتم بتحويل الواقعة لحالة فريدة من نوعها لأنني سيدة فقط»، وهو مارد عليه أحمد موسى قائلا: «لقد خرجتي عن شروط ترخيص السلاح والمرخص فقط في حالة الدفاع عن النفس، ومشهد الفيديو لم يكن فيه أي دفاع عن النفس».
وأعربت نوسيلة إسماعيل، عن اعتذارها عن واقعة إطلاقها النار، قائلة: «أنا أم ومواطنة مصرية، قبل كوني برلمانية، وإذا كان ما حدث خطأ، فأنا أعتذر على الهواء»، معلقة: «أنا فاهمة القانون كويس، والفرحة كانت شديدة، والخطأ غير مقصود».
واختتمت: «ليس لدي أي مانع لتسليم السلاح لمديرية الأمن بالشرقية، ومستعدة لاتخاذ هذا الإجراء من تلقاء نفسي».


 

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