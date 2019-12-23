» هذا ما قاله رينيه فايلر بعد الفوز الساحق للنادي الأهلي

23 ديسمبر 2019 - 11:00 م

أعرب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.



وقال فايلر- في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي -: عندما نفوز بأربعة أهداف على فريق بحجم الاتحاد لا بد أن نكون سعداء.. حافظنا على شباكنا وهو أمر يسعدنا.. وحققنا الفوز بأربعة أهداف على فريق قوي، ونجحنا في الوصول إلى هدفنا خلال المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.



وأضاف المدير الفني للأهلي: استحوذنا على الكرة في ربع الساعة الأولى من المباراة، وقبل نهاية الشوط نجحنا في تسجيل هدف التقدم.. وبعد الهدف الثاني المباراة انتهت نظريًّا.



وأكد فايلر أن بطولة الدوري ليست ضعيفة، وهناك فرق قوية في المسابقة، ولكن لا يجب أن نقارن الدوري المحلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تجمع أفضل الفرق في إفريقيا بشكل عام، ومن الطبيعي أن تكون أقوى، وهو أمر لا يحتاج إلى شرح من جانبي.



وأشاد السويسري بلاعب الفريق أيمن أشرف، مؤكدًا أنه لاعب جيد، وكرة القدم أصبحت تعتمد على الجانب البدني، مشيرًا إلى أنه سعيد بأدائه، ولكن بشكل عام المدافع يحصل على إنذارات أكثر من أي لاعب في مركز آخر.



وعن التغييرات قال فايلر: قبل أي تغيير في المباراة دائمًا ما أنظر إلى المباراة نفسها وأحداثها، ولا أنظر إلى المستقبل.. نجري تغييرات بسبب تعديل في طريقة اللعب.. الصورة تكون كاملة أمامي في الملعب، وأتخذ قراري.



وشدد المدير الفني على أن كل لاعب في الأهلي يجب أن يبذل قصارى جهده من أجل الوصول إلى أفضل مستوى، مؤكدًا أنه سعيد بتسجيل وليد أزارو هدفًا في مباراة اليوم.



وشدد فايلر على انه لا يوجد في الأهلي لاعب أساسي وآخر احتياطي، فجميع اللاعبين في حساباته والكل يشارك والفرصة متاحة أمام الجميع.

