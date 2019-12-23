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نتنياهو يتهم مدعية المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية

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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بـ«معاداة السامية» إثر قرارها بشأن التحقيق في جرائم إسرائيلية محتملة بفلسطين.
وكتب نتنياهو في حسابه الرسمي على «تويتر» اليوم الاثنين، أن «مزاعم مدعية المحكمة الجنائية الدولية بأنه ليس لليهود أي حق في العيش في وطن الشعب اليهودي، هي معاداة السامية بعينها».
وأضاف: «وهذا هو أيضا الأمر بالنسبة للمزاعم التي تدعي بأنه ليس لليهود الحق في الدفاع عن أنفسهم من الذين ينشدون إبادتهم».
وتابع: «في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الأنوار (الحانوكا)، تصدر المحكمة الدولية مراسيم معادية للسامية مثلها مثل المراسيم التي أصدرتها الإمبراطورية السلوقية بحق المكابيين» (الثوار اليهود الذين حاربوا السلوقيين في أرض إسرائيل قبل 2300 عام)، مضيفا: «لقد انتصرنا حينئذ وسننتصر الآن».

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