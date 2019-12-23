نتنياهو يتهم مدعية المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية

23 ديسمبر 2019 - 11:30 م

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بـ«معاداة السامية» إثر قرارها بشأن التحقيق في جرائم إسرائيلية محتملة بفلسطين.



وكتب نتنياهو في حسابه الرسمي على «تويتر» اليوم الاثنين، أن «مزاعم مدعية المحكمة الجنائية الدولية بأنه ليس لليهود أي حق في العيش في وطن الشعب اليهودي، هي معاداة السامية بعينها».



وأضاف: «وهذا هو أيضا الأمر بالنسبة للمزاعم التي تدعي بأنه ليس لليهود الحق في الدفاع عن أنفسهم من الذين ينشدون إبادتهم».

