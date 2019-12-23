  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:40 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن التصالح في مخالفات البناء

نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب

تصريحات جديدة لنائبة فيديو "إطلاق النار".. هذا ما قالته

خالد الجندي

خالد الجندي: البيوت خربانة والشيوخ بتتكلم فى السحر

أرشيفية

للحد من الطلاق والانتحار.. اقتراح بتدريس مادة جديدة في الثانوية

الفريق أحمد قايد صالح

السيسي ينعى رئيس أركان الجيش الجزائري بكلمات مؤثرة

السياحة فى مصر

المزارات السياحية تصرخ.. والبرلمان يتحرك

خاشقجي

موقف أمريكي مفاجئ بشأن قضية "خاشقجي"

أرشيفية

حلم امتلاك شقة.. بيع الوهم للمصريين

السعودية

السعودية تمنح تأشيرة مجانية لمواطني 3 دول عربية

عبدالفتاح القصري

عبدالفتاح القصري أضحك الملايين ومات «متسولًا»

قرار هام من السعودية بشأن عقود الزواج بالمملكة

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

القبض على بطل الفيديو الخادش في السعودية

#

قرار من النائب العام بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

#

قرار لأمير الكويت بشأن أبناء من أساءوا له

#

تركي آل الشيخ يفاجيء المصريين بخبر سعيد: قررت هذا الأمر

السعودية

الزواج

أخبار السعودية

زواج القاصرات

أخطرت وزارة العدل السعودية كافة المحاكم ومأذوني عقود الزواج بعدم إجراء أي عقد زواج لمن هم دون سن الـ18 عاما، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن 18 عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى».
وجاء التعميم الأخير ردا على استفسارات وردت إلى الوزارة تتعلق بعقود زواج تم إجراؤها لمن هم سنهم أقل من 18 عاما.
وطالبت الوزارة بتحويل كافة الحالات التي ترد إلى مأذوني عقود الزواج والمحاكم إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار هام من السعودية بشأن عقود الزواج بالمملكة
» آمنة نصير: "السيسي" ينطبق عليه حديث الرسول بهذا الأمر
» هذا ما قاله رينيه فايلر بعد الفوز الساحق للنادي الأهلي
» الجيش الليبي يحذر شركات النقل من هذا الأمر الخطير
» لم يتراجع.. «أوزيل» يشعل قضية الإيجور بتحرك دولي مفاجئ
» تعليق ناري لـ"موسى" على واقعة إطلاق نائبة النار
» 2019 الأسوأ اقتصاديا على غزة بسبب الحصار
» بعد اتهامه بالتجسس.. آبل وجوجل يحذفان تطبيق "توتوك"
» الأهلي يتألق ويدك شباك الاتحاد السكندري برباعية
» الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الاثنين
» صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك