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ولي العهد البريطاني يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

عرب وعالم

الأمير فيليب
الأمير فيليب
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المصريون ووكالات

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قال الأمير تشارلز، اليوم الاثنين، إن والده الأمير فيليب (98 عاما) زوج الملكة إليزابيث «بخير» في المستشفى حيث يخضع للمراقبة منذ بضعة أيام.
وقال قصر باكنجهام الأسبوع الماضي إن الأمير فيليب نقل إلى المستشفى في إجراء احترازي للعلاج من ظرف صحي سابق.
وردا على سؤال من الصحفيين عن حالة والده، أثناء زيارته لمناطق اجتاحتها فيضانات في شمال إنجلترا، قال ولي العهد البريطاني «إنه بخير بمجرد بلوغ هذه السن، لا تسير الأمور على ما يرام. يحظى بعناية فائقة في المستشفى».
وكان فيليب، الذي يحمل رسميا لقب دوق ادنبرة، قد سافر من مقر إقامة ملكي في نورفولك بشرق إنجلترا، يوم الجمعة، إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن للخضوع للمتابعة والعلاج.
وقال قصر باكنجهام حينها إن «دخول المستشفى إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيب صاحب السمو الملكي».

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