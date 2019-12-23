برلماني: قانون الإدارة المحلية يؤثر في مفاصل الدولة

23 ديسمبر 2019 - 11:40 م

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان صاحب الحق في التشريع، ولكن لجنة الإدارة المحلية بكل أعضائها رأت أن يكون النص الخاص بقانون الإدارة المحلية متفقا مع نص الحكومة وهذا يستغرق وقتا كبيرا لإعداده بهذا الشكل.



وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج « على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة، لأنه يحدث أثرا في مفاصل الدولة، منها أثر في الاقتصاد والإدارة والاستقرار المجتمعي والعمل السياسي.



وتابع أحمد السجيني أنه خلال فترة حكومة المهندس شريف إسماعيل كان هناك 3 وزراء تنمية محلية وهم أحمد زكي بدر ثم هشام الشريف الذي لم يبدِ أي اعتراض على القانون الذي أعده البرلمان، وكذلك أبو بكر الجندي لم يعترض على القانون.

