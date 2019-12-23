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بوروندي.. مصرع 15 وإصابة 30 جراء انهيارات أرضية

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المصريون ووكالات

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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 30 آخرون، جراء انهيارات أرضية في العاصمة البوروندية بوغمبورا، حسب مسؤول محلي.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، عن عمدة بوغمبورا، فريدي مبونيمبا، قوله إن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية التي تسبب فيها هطول الأمطار الغزيرة خلال نهاية الأسبوع (السبت والأحد).
وأضاف أن 30 شخصا آخرين أصيبوا، وأن العشرات من المنازل لحقت بها أضرار أو دُمرت خلال الانهيارات الأرضية في وقت مبكر الإثنين، شمالي العاصمة.
وفي غضون ذلك، أعرب سكان محليون عن خشيتهم من ارتفاع عدد القتلى في ظل استمرار عمليات البحث عن المفقودين، حسب الوكالة.
وقال وزير الأمن، آلان غيوم بونيوني، خلال زيارة للأحياء المتضررة إن السلطات ستنشئ ملاجئ مؤقتة لأولئك الذين فقدوا منازلهم.
وتسببت الأمطار الغزيرة في الأسابيع الأخيرة في منطقة شرق إفريقيا في مصرع العشرات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات في بوروندي إن 28 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الانهيارات الأرضية. -

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