  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شمس البارودي

شمس البارودي تحرج الفنانات اللواتي خلعن الحجاب بتعليق ناري

الأهلي

نجم الزمالك يسخر من فوز الأهلي: عاوزين جهاز كشف الكذب

فريق الأهلي

الشناوي يثير الجدل برأيه في أهداف الأهلي المشكوك فيها

سد النهضة

عمرو أديب يكشف آخر التطورات حول أزمة "سد النهضة"

فتاة فرشوط

"فتاة فرشوط" تروى تفاصيل اغتصابها وتفجر مفاجأة

خاشقجي

كاتب سعودي يكشف كواليس الحكم بإعدام قتلة "خاشقجي"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن التصالح في مخالفات البناء

نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب

تصريحات جديدة لنائبة فيديو "إطلاق النار".. هذا ما قالته

خالد الجندي

خالد الجندي: البيوت خربانة والشيوخ بتتكلم فى السحر

أرشيفية

للحد من الطلاق والانتحار.. اقتراح بتدريس مادة جديدة في الثانوية

موراليس ينتقد ضم بوليفيا لدول مجموعة "ليما"

عرب وعالم

رئيس بوليفيا المستقيل
رئيس بوليفيا المستقيل
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المدعي العام الإسرائيلي يحذر نتنياهو من ضم "غور الأردن"

#

بوليفيا.. الحكومة المؤقتة بصدد توقيف برلمانيين من حزب موراليس

#

رئيس بوليفيا المستقيل يصل المكسيك بعد منحه اللجوء السياسي

#

بوليفيا.. مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس المستقيل

أدان الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، الإثنين، الخطوة التي اتخذتها الحكومة المؤقتة للانضمام إلى "مجموعة ليما" (تضم دولًا في أمريكا الجنوبية، إضافة إلى كندا والمكسيك).
وقال موراليس في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "هدية نهاية العام من الانقلابيين (الرئيسة المؤقتة التي نصبت نفسها جانين) أنييز، وزعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو و(الرئيس السابق كارلوس) ميسا، هي العودة إلى الليبرالية الجديدة، ودخول مجموعة ليما".
واعتبر "أنها (الهدية) عودة إلى الماضي لخصخصة الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية والتعليم والصحة. وأنها خضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وأعلنت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، الأحد، مشاركة بوليفيا في مجموعة "ليما"، وهي مجموعة تضم 12 دولة في أمريكا اللاتينية تعمل على إيجاد حل لأزمة فنزويلا.
وقالت الوزارة في بيان: "بوليفيا ستساهم في التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي ودستوري للأزمة في فنزويلا".
وأسست مجموعة "ليما"، في عام 2017 عدة دول تضم بيرو، والأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وبنما، وباراغواي، وسانتا لوسيا، وكندا، وكولومبيا، وهندوراس، وكوستاريكا، وغواتيمالا، بدعم من الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.
ونظرًا لكونه حليفًا قديمًا لفنزويلا، ورئيسها نيكولاس مادورو، فقد أبعد موراليس بوليفيا عن مجموعة "ليما"، بسبب دعم الكتلة لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غايدو.
وتعترف مجموعة "ليما" بأن غويدو هو الحاكم الشرعي للبلاد بدلاً من حكومة مادورو المنتخبة.
ومع ذلك، فبعد الإطاحة به، تواصل حكومة أنييز طمس كل آثار موراليس.
وأعلن موراليس، الأحد أن تسعة من قادة حزب "الحركة نحو الاشتراكية" سيصلون إلى الاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث مُنح حق اللجوء يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري لحضور اجتماع لاختيار مرشح للانتخابات المقبلة.
وفي 11 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، استقال موراليس في أعقاب مطالبة الجيش له بترك منصبه، حفاظا على استقرار البلاد التي شهدت اضطرابات واحتجاجات بعد إعلان فوزه بولاية جديدة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس، واصفين الانتخابات بأنها "مزورة".
واندلعت الاضطرابات في بوليفيا وقتل على إثرها 32 شخصا على الأقل، بعدما اُتهم موراليس بتزوير نتائج الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي 12 نوفمبر الماضي، وصل موراليس، الذي يحكم بوليفيا منذ 2006، إلى المكسيك بعد أن منحته اللجوء السياسي، غير أنه غادرها لاحقا إلى كوبا بغرض العلاج، ثم إلى الأرجنتين قبل أيام.
وفي اليوم ذاته، أعلنت آنييز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يوما.
واعترفت الولايات المتحدة في 14 نوفمبر، بآنييز رئيسة انتقالية لبوليفيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، آنذاك، "تشيد الولايات المتحدة بتولي عضوة مجلس الشيوخ البوليفية آنييز، الرئاسة الانتقالية للدولة، لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديمقراطي، وبموجب الدستور البوليفي". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة فنانة شهيرة: ممكن أتباس في الأفلام لما أكبر شوية
» الأردن تمنع فنانة مصريا شهيرا من الغناء بها
» فنانة شهيرة لزوجها: مكنتش عايزة يتقال عليك مخلوع بس أنت اضطريتني لكدا
» "أديب" يوجه رسالة هامة للمواطنين: "بلاش بوس اليومين دول"
» عبدالفتاح القصري أضحك الملايين ومات «متسولًا»
» قرار هام من السعودية بشأن عقود الزواج بالمملكة
» آمنة نصير: "السيسي" ينطبق عليه حديث الرسول بهذا الأمر
» هذا ما قاله رينيه فايلر بعد الفوز الساحق للنادي الأهلي
» الجيش الليبي يحذر شركات النقل من هذا الأمر الخطير
» لم يتراجع.. «أوزيل» يشعل قضية الإيجور بتحرك دولي مفاجئ
» تعليق ناري لـ"موسى" على واقعة إطلاق نائبة النار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك