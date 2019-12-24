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السعودية تطرح صكوكًا محلية بقيمة 1.36 مليار دولار

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السعودية
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المصريون ووكالات

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قالت وزارة المالية السعودية، الأثنين، إنها طرحت صكوكا في السوق المحلية، بقيمة 5.099 مليار ريال (1.36 مليار دولار).
وذكرت الوزارة أن إصدار اليوم، قسم إلى أربعة شرائح، الأولى بقيمة 159 مليون ريال (42.4 مليون دولار)، تستحق في 2025.
وتبلغ الشريحة الثانية 1.18 مليار ريال (315 مليون دولار)، تستحق في 2030.
والشريحة الثالثة بقيمة 663 مليون ريال (176.8 مليون دولار)، تستحق في 2034.
والشريحة الرابعة بقيمة 3.09 مليار ريال (835 مليون دولار) تستحق في 2049.
وفي الشهر الجاري، توقعت وزارة المالية السعودية، بلوغ الدين العام للدولة بلغ 678 مليار ريال (181مليار دولار) حتى نهاية 2019.
ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري. -

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