كاتب سعودي يكشف كواليس الحكم بإعدام قتلة "خاشقجي"

23 ديسمبر 2019 - 11:40 م

كشف جاسر الجاسر الكاتب الصحفي السعودي، عن أن المتهمين بقتل جاشقجي الذين تم التحقيق معهم قاموا بكشف الملفات واتضحت الصورة بشكل كبير، وتصدر أحكام قاسية ضدهم لأنهم أيضا قاموا بالخيانة الوظيفية لأن العقوبة ليست عن القتل فقط.



وأوضح "الجاسر" برنامج "الحكاية" تقديم الاعلامي عمرو اديب المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن القضاء أنصف عائلة المرحوم جمال خاشقجي وحقق الغاية، كما أن العدالة كانت حريصة على ان تسير القضية مكتملة.



وأضاف "الجاسر" أن المحكمة السعودية وافقت على حضور الدول الـ5 الجلسات القضائية، وأن يكون هناك مندوب تركيا بهدف فتح الملف وإظهار الحقائق أمامهم.

